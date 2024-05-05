Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия намерена и в дальнейшем продолжать применение дипломатических мер воздействий на страны Балтии. Как сообщила политик, Кремль надеется стремиться сохранить дипломатические представительства в Латвии, Литве и Эстонии.

- Проживающие в Прибалтике граждане нашей страны и сотни тысяч соотечественников остались бы один на один с полицейским произволом, - сообщила Захарова о последствиях закрытия представительств. - Дойти до этого - крайне нежелательно. Тем не менее, дипломатические меры воздействия продолжим использовать.

Также политик уточнила, что страны Прибалтики сами проявили инициативу по разрыву отношений с РФ.

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