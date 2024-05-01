Официальный представитель МИД России Мария Захарова достаточно резко высказалась о представителях Польши, которые выступили с предложением выставить украинцев из страны для последующей мобилизации в ВСУ. Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.

- Какие же редкостные мрази, - написала Захарова. - Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца.

Депортация может коснуться мужчин призывного возраста. Как рассказал глава Минобороны Польши, при окончании срока действия паспорта украинцы не смогут больше находиться на территории страны. На данный момент от мобилизации здесь скрываются несколько десятков тысяч граждан.

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