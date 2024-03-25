Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Телеграм-канале о том, что все слова в оправдание Украины по поводу теракта в "Крокус Сити" должны автоматически засчитываться как улики. Все данные следует собирать до окончания расследования.

- Пока следствие по теракту в "Крокус Сити Холле" не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика, - написала Захарова.

Трагедия произошла в пятницу, 22 марта, во время начала концерта группы "Пикник". В зал ворвались террористы, расстреливающие людей, перед этим стрельба произошла и на первом этаже здания.