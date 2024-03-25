Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Телеграм-канале о том, что все слова в оправдание Украины по поводу теракта в "Крокус Сити" должны автоматически засчитываться как улики. Все данные следует собирать до окончания расследования.
- Пока следствие по теракту в "Крокус Сити Холле" не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика, - написала Захарова.
Трагедия произошла в пятницу, 22 марта, во время начала концерта группы "Пикник". В зал ворвались террористы, расстреливающие людей, перед этим стрельба произошла и на первом этаже здания.
Новый седан Volkswagen Magotan был полностью раскрыт до своей премьеры в Пекине
Volkswagen Magotan, представленный как преемник модели Passat для китайского рынка, имеет увеличенные размеры по сравнению с глобальным Passat B9, с длиной 4990 мм, шириной 1854 мм, высотой 1487 мм и колесной базой 2871 мм.
Исследование голландских и британских ученых подтвердило, что употребление кофе снижает риск рецидива рака кишечника
Люди, страдающие от рака кишечника и употребляющие от двух до четырех чашек кофе в день, имеют меньше шансов столкнуться с возвращением болезни, а также у них заметно снижается вероятность умереть от других причин.
Врач Лебедева выделила два ключевых врага здоровья кишечника: питание и сидячий образ жизни
Врач Диляра Лебедева подчеркивает важность здоровой слизистой оболочки кишечника для эффективного усвоения питательных веществ.
Стало известно, при каких симптомах следует как можно скорее пойти к проктологу
Проктолог Павел Плетнер предупреждает о необходимости обращения к специалисту при появлении определенных симптомов, которые могут указывать не только на геморрой, но и на рак прямой кишки.