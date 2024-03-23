Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала свое мнение по поводу предложения Запада повысить пошлины на российское и белорусское зерно. П мнению политика, такой жест будет иметь особенные последствия.

- Это она так за голодающие страны переживает? - спросила Захарова в своем Телеграм-канале после слов главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. - Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире.

Ранее с требованием запретить поставки зерна из России выступали многие западные политики, в том числе и из Латвии.