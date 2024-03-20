Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала свое мнение по поводу отрицания Францией присутствие своих военных на Украине. Политик задалась вопросом, не отказываются ли тем самым Париж от собственных граждан.
- Неужели французские власти снова отказались от своих граждан? - задала вопрос Захарова в своем персональном Телеграм-канале.
Спор возник из-за того, что минобороны Франции сообщило о том, что военные страны отсутствуют на территории Украины. Отрицались и планы направить в ВСУ дополнительный военный контингент.
Франция уже называла доказательства присутствия своих наемников "грубой манипуляцией русских".
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