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Захарова поинтересовалась, будет ли Париж вновь отказываться от своих граждан
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:22

Захарова поинтересовалась, будет ли Париж вновь отказываться от своих граждан

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала свое мнение по поводу отрицания Францией присутствие своих военных на Украине. Политик задалась вопросом, не отказываются ли тем самым Париж от собственных граждан.

- Неужели французские власти снова отказались от своих граждан? - задала вопрос Захарова в своем персональном Телеграм-канале.

Спор возник из-за того, что минобороны Франции сообщило о том, что военные страны отсутствуют на территории Украины. Отрицались и планы направить в ВСУ дополнительный военный контингент.

Франция уже называла доказательства присутствия своих наемников "грубой манипуляцией русских".

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