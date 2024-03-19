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Захарова высмеяла позицию МИД ФРГ из-за отказа указывать Путина президентом
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:49

Захарова высмеяла позицию МИД ФРГ из-за отказа указывать Путина президентом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о МИД Германии. Его представители собираются отказаться от указания должности президента России Владимира Путина в официальных документах. Свое мнение Захарова опубликовала в личном Телеграм-канале.

- Вызывайте врачей, - написала она. - Провалы в памяти и острые фобии.

Все дело в том, что представители МИД Германии решили после российских выборов писать в документах просто фамилию Путина, никак не заявляя о его статусе. Кроме того, политики заявили, что не помнят, как делали это раньше.

Захарова также процитировала произведение Редьярда Киплинга, напомнив, что из-за страха звери никогда называли огонь настоящим словом.

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