Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о МИД Германии. Его представители собираются отказаться от указания должности президента России Владимира Путина в официальных документах. Свое мнение Захарова опубликовала в личном Телеграм-канале.

- Вызывайте врачей, - написала она. - Провалы в памяти и острые фобии.

Все дело в том, что представители МИД Германии решили после российских выборов писать в документах просто фамилию Путина, никак не заявляя о его статусе. Кроме того, политики заявили, что не помнят, как делали это раньше.

Захарова также процитировала произведение Редьярда Киплинга, напомнив, что из-за страха звери никогда называли огонь настоящим словом.