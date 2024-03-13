Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко высказалась по поводу попыток Запада найти деньги на поддержку Киева. По ее словам, искать надо там, где они хранятся - в карманах коррумпированной украинской элиты и Владимира Зеленского. В доказательство Захарова привела пример по поводу тающих поступлений в сторону Украины.

- Все эти деньги тают на глазах американского налогоплательщика. Никто не понимает, где эти деньги реализуются, - сообщила Захарова.

Как считает представитель МИД, на данный момент Украина стала местом для отмывания средств - десятки стран передают Киеву миллиарды. В результате деньги оседают в частных компаниях и карманах частных лиц.