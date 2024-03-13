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Захарова: Деньги для Киева надо искать в карманах местной элиты
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:07

Захарова: Деньги для Киева надо искать в карманах местной элиты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко высказалась по поводу попыток Запада найти деньги на поддержку Киева. По ее словам, искать надо там, где они хранятся - в карманах коррумпированной украинской элиты и Владимира Зеленского. В доказательство Захарова привела пример по поводу тающих поступлений в сторону Украины.

- Все эти деньги тают на глазах американского налогоплательщика. Никто не понимает, где эти деньги реализуются, - сообщила Захарова.

Как считает представитель МИД, на данный момент Украина стала местом для отмывания средств - десятки стран передают Киеву миллиарды. В результате деньги оседают в частных компаниях и карманах частных лиц.

- Если ЦРУ ищет деньги на Украину, значит, дела совсем плохо. Поищите в карманах Зеленского, - вынесла резюме Захарова

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