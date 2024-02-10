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Захарова: Россия жестко отреагирует на конфискацию замороженных активов
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:32

Захарова: Россия жестко отреагирует на конфискацию замороженных активов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об ответной реакции России на попытки конфисковать замороженные активы. Использование Западом суверенных резервов будет расцениваться как воровство, предупредила дипломат.

- В настоящее время в правительстве рассматривается целый ряд вариантов оказания правового и экономического воздействия на тех, кто рассчитывает нажиться на воровстве принадлежащих нам активов, - подчеркнула Захарова.

Также она сообщила, что в Москве понимают, что Запад будет искать любые лазейки, чтобы сформировать впечатление легитимности таких действий. Однако при этом Кремль будет расценивать такие действия как стремление пополнить собственные карманы.

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