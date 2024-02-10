Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об ответной реакции России на попытки конфисковать замороженные активы. Использование Западом суверенных резервов будет расцениваться как воровство, предупредила дипломат.

- В настоящее время в правительстве рассматривается целый ряд вариантов оказания правового и экономического воздействия на тех, кто рассчитывает нажиться на воровстве принадлежащих нам активов, - подчеркнула Захарова.

Также она сообщила, что в Москве понимают, что Запад будет искать любые лазейки, чтобы сформировать впечатление легитимности таких действий. Однако при этом Кремль будет расценивать такие действия как стремление пополнить собственные карманы.