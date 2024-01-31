Захарова посчитала высказывания Борреля об отношении Киева и Москвы чудовищными

Представитель МИД России не стала сдерживаться и назвала слова политика шокирующими. Об этом Мария Захарова сообщила во время эфира радио «Спутник».

- Это очередное чудовищное заявление, но оно воспринимается как «это же Боррель», сообщила Захарова. - Оно воспринимается точно так же внутри стран Европейского союза.

Такие мысли, по мнению Захаровой, не должны соответствовать сути дипломатической работы. Весь конфликт возник из-за статьи во французском издании L'Obs, где Боррель назвал ошибочной идею дипломатического урегулирования конфликта на Украине и потребовал предоставить последней еще больше вооружения.