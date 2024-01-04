Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила новый экономический рекорд США - максимальный госдолг достиг максимально высокой планки. Об этом политик сообщила в персональном Telegram-канале.

- Госдолг США превысил $34 триллиона. С Новым годолгом, - написала Захарова.

Информация о том, что исторический максимум в США вновь был побит, опубликована в официальном сообщении на сайте Минфина страны. Эксперты дали свои комментарии: по их мнению, обслуживание госдолга потребует огромных вложений. По предварительным подсчетам, они составят около трети бюджетных поступлений.