Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила новый экономический рекорд США - максимальный госдолг достиг максимально высокой планки. Об этом политик сообщила в персональном Telegram-канале.
- Госдолг США превысил $34 триллиона. С Новым годолгом, - написала Захарова.
Информация о том, что исторический максимум в США вновь был побит, опубликована в официальном сообщении на сайте Минфина страны. Эксперты дали свои комментарии: по их мнению, обслуживание госдолга потребует огромных вложений. По предварительным подсчетам, они составят около трети бюджетных поступлений.
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