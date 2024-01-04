Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 89,6883
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 99,1919
Захарова поздравила США с новым рекордом по госдолгу
  1. Главная
  2. Страна
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:01

Захарова поздравила США с новым рекордом по госдолгу

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила новый экономический рекорд США - максимальный госдолг достиг максимально высокой планки. Об этом политик сообщила в персональном Telegram-канале.

- Госдолг США превысил $34 триллиона. С Новым годолгом, - написала Захарова.

Информация о том, что исторический максимум в США вновь был побит, опубликована в официальном сообщении на сайте Минфина страны. Эксперты дали свои комментарии: по их мнению, обслуживание госдолга потребует огромных вложений. По предварительным подсчетам, они составят около трети бюджетных поступлений.

Мир

Так себе выигрыш: Киев предложил определять мобилизацию через лотерею

Так себе выигрыш: Киев предложил определять мобилизацию через лотерею

Такой вариант принудительной мобилизации показался политикам наиболее честным, а с предложением выступил экс-министр экономики страны.

Читать полностью
Британские СМИ: Украину ожидает

Британские СМИ: Украину ожидает "мрачная зима"

Ситуация для Киева станет более сложной из-за наращивания российских наступательных возможностей.

Читать полностью

Общество

Еще одна партия яиц из Турции скоро окажется на российских прилавках

Еще одна партия яиц из Турции скоро окажется на российских прилавках

Таким способом сократится дефицит продукции, а цены на яйца в России остановят рост.

Читать полностью
Россияне готовы к повышению ставок по ипотеке

Россияне готовы к повышению ставок по ипотеке

Для граждан РФ такой ход со стороны ипотечного кредитования стал ожидаемым.

Читать полностью

Новости