Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала обстрел Донецка в новогоднюю ночь в своем официальном Телеграм-канале. Политик сравнила такой поступок с действиями «террористического зверья».
- Огонь опять велся по гражданским объектам, - подчеркнула Захарова в сообщении. - Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье.
ВСУ начали атаку сразу после наступления Нового года, обстреляв Донецк. По полученным данным, Киев задействовал 15 ракет РСЗО. На данный момент официально сообщается о 13 раненых людях и о четырех погибших.
Зеленский пришел в ярость после интервью Залужного
В своем интервью главком ВСУ рассказал неутешительные результаты действий украинской армии.
Запад называет нынешнюю ситуацию в мире «провальной экономической войной с Россией»
Эксперт из Польши дал анализ происходящему на мировом "ринге".
Призывной возраст россиян повысили: теперь максимальная планка доходит до 30 лет
В силу вступил указ президента РФ Владимира Путина, подписанный в ноябре 2023 года.
Минэкономразвития предложило ввести тарифные квоты на экспорт рыбных консервов и морепродуктов в 2024 году
Квоты планируется установить до 31 декабря 2024 года, согласно документу, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Пока определены лишь показатели для Калининградской области: 4,4 тыс. тонн для консервированной рыбы и 100 тонн для морепродуктов.