Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала обстрел Донецка в новогоднюю ночь в своем официальном Телеграм-канале. Политик сравнила такой поступок с действиями «террористического зверья».

- Огонь опять велся по гражданским объектам, - подчеркнула Захарова в сообщении. - Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье.

ВСУ начали атаку сразу после наступления Нового года, обстреляв Донецк. По полученным данным, Киев задействовал 15 ракет РСЗО. На данный момент официально сообщается о 13 раненых людях и о четырех погибших.