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Захарова: Обстрелять Донецк в новогоднюю ночь могло только террористическое зверье
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:34

Захарова: Обстрелять Донецк в новогоднюю ночь могло только террористическое зверье

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала обстрел Донецка в новогоднюю ночь в своем официальном Телеграм-канале. Политик сравнила такой поступок с действиями «террористического зверья».

- Огонь опять велся по гражданским объектам, - подчеркнула Захарова в сообщении. - Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье.

ВСУ начали атаку сразу после наступления Нового года, обстреляв Донецк. По полученным данным, Киев задействовал 15 ракет РСЗО. На данный момент официально сообщается о 13 раненых людях и о четырех погибших.

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