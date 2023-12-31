Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Киев не намерен вести с РФ классические переговоры, а выставит ультимативные требования. По его словам, Россия будет обязана их принять. Ответ на это официальный представитель МИД России опубликовала в своем официальном Телеграм-канале.

- Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу, - подчеркнула Захарова. - Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания.

Подоляк также уверенно заявил, что ЕС так и будет продолжать помогать Украине, и многозначительно сообщил о том, что некоторые лидеры уже кардинально поменяли отношение к Киеву.