Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Киев не намерен вести с РФ классические переговоры, а выставит ультимативные требования. По его словам, Россия будет обязана их принять. Ответ на это официальный представитель МИД России опубликовала в своем официальном Телеграм-канале.
- Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу, - подчеркнула Захарова. - Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания.
Подоляк также уверенно заявил, что ЕС так и будет продолжать помогать Украине, и многозначительно сообщил о том, что некоторые лидеры уже кардинально поменяли отношение к Киеву.
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Об этом заявил представитель ведомства Тарик Ахмад.
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