Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что при заключении оборонного соглашения Финляндии с США Вашингтон получит контроль над Северной Европой. Об этом она сообщила в ходе брифинга.
- Власти США получат максимальный доступ к шведским и финляндским военным объектам, - подчеркнула Захарова в своем сообщении.
По ее словам, на данный момент освоение шведских и финских территорий странами Североатлантического альянса происходит в достаточно быстром темпе. Однако интересы альянса не соответствуют ожиданиям граждан этих стран. Кроме того, Москва, в свою очередь. Непременно сделает свой ход в ответ на наращивание военного потенциала НАТО.
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