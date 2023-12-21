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Захарова: США сможет контролировать Северную Европу после соглашения с Финляндией
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:17

Захарова: США сможет контролировать Северную Европу после соглашения с Финляндией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что при заключении оборонного соглашения Финляндии с США Вашингтон получит контроль над Северной Европой. Об этом она сообщила в ходе брифинга.

- Власти США получат максимальный доступ к шведским и финляндским военным объектам, - подчеркнула Захарова в своем сообщении.

По ее словам, на данный момент освоение шведских и финских территорий странами Североатлантического альянса происходит в достаточно быстром темпе. Однако интересы альянса не соответствуют ожиданиям граждан этих стран. Кроме того, Москва, в свою очередь. Непременно сделает свой ход в ответ на наращивание военного потенциала НАТО.

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