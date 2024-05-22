Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась у американских властей информацию о времени, когда проходили двусторонние переговоры о признании Косово в качестве независимого государства относительно Сербии.
"А что там с Косово у американского президента? Не напомнит ли, когда завершились "двусторонние прямые переговоры между сторонами"? Конечно, не напомнит. Не было ни переговоров между Белградом и Приштиной, которые завершились бы признанием независимости края, ни легитимного референдума в самом Косове", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон в комментариях для СМИ отметил, что президент США Джо Байден последовательно поддерживает двухгосударственное решение и придерживается этой позиции на протяжении своей политической карьеры.
По мнению Уотсона, Байден считает, что формирование палестинского государства должно происходить через прямые переговоры между сторонами, а не через одностороннее признание. Захарова добавила, что вместо этого произошел "парад" единоличного незаконного признания предполагаемой независимости.
Кроме того, она выразила свое недовольство подобным поведением, называя это "бесплатным курсом американской истории для Совета национальной безопасности США".
Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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