Коллектив тульского научно-производственного объединения (НПО) "Сплав" им. А. Н. Ганичева производит вооружение для СВО. Именно они первыми в стране получили новый орден "За доблестный труд".
Указ о награждении этим орденом подписал сегодня Президент России Владимир Путин. Днём ранее глава государства только утвердил новую награду, а сегодня она уже присуждена первому коллективу.
Объединение "Сплав" в Туле — это головное предприятие-разработчик реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем, активно применяющихся в зоне СВО.
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