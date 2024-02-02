Коллектив тульского научно-производственного объединения (НПО) "Сплав" им. А. Н. Ганичева производит вооружение для СВО. Именно они первыми в стране получили новый орден "За доблестный труд".



Указ о награждении этим орденом подписал сегодня Президент России Владимир Путин. Днём ранее глава государства только утвердил новую награду, а сегодня она уже присуждена первому коллективу.

Объединение "Сплав" в Туле — это головное предприятие-разработчик реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем, активно применяющихся в зоне СВО.



