Свод данных об армии России опубликовали американские военные. В документе сделана попытка проанализировать структуру, вооружения и тактику действий. Документ расположен в том числе и в соцсетях в Америке, предполагается к использованию для "военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров", пишет РИА Новости. СВО при том там не рассматривается.
У нашей армии действительно есть чему поучиться. Россия в материале U. S. News, посвященному оценки силы армий мира и их рейтингу. Среди "самых самых" армий Земли, наша заняла 1-е место.
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