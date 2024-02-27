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Военные США присматриваются к тактике российских коллег
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:31

Военные США присматриваются к тактике российских коллег

Свод данных об армии России опубликовали американские военные. В документе сделана попытка проанализировать структуру, вооружения и тактику действий. Документ расположен в том числе и в соцсетях в Америке, предполагается к использованию для "военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров", пишет РИА Новости. СВО при том там не рассматривается.

У нашей армии действительно есть чему поучиться. Россия в материале U. S. News, посвященному оценки силы армий мира и их рейтингу. Среди "самых самых" армий Земли, наша заняла 1-е место.



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