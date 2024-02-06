Издание «Никкэй» опубликовало информацию о том, что министерство финансов Японии намерено ужесточить меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть. Специальное решение будет принято 20 февраля. Соблюдение потолка цен - соглашение между странами G7.

От импортеров российской нефти будут в обязательном порядке требовать свидетельство-подтверждение, в котором будет указано о соблюдении потолка цен. Бумаги будут предоставлять при погрузке страховые и судоходные компании.

До этого подобное свидетельство требовалось на срок контракта, теперь же его необходимо будет показывать при каждой погрузке.