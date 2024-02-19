Министр экономики Украины Юлия Свириденко объявила о том, что Киев готов принять помощь из Японии. Банк международного сотрудничества Японии согласен предоставить Украине финансирование размером до 150 миллионов долларов. Деньги будут направлены на развитие страны по уже утвержденным проектам.

- Этим утром был подписан меморандум между Японским банком для международного сотрудничества и Черноморским банком торговли, - сообщила Свириденко. - Речь идет о развитии двухэтапного предоставления последнему до 150 миллионов долларов в качестве ссуды.

Украина планирует направить ссуду на развитие сельского хозяйства и транспортных потоков.