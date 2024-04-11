"Яндекс" разработал и находится в процессе бета-тестирования облачного игрового сервиса "Плюс Гейминг", который обещает превращение любого ноутбука в игровой ПК с помощью облачных вычислений. Сервис предоставляет возможность запуска игр на удаленных производительных серверах, с трансляцией геймплея без задержек и в высоком качестве.
Основные характеристики:
- Поддерживаемые платформы: Windows 10, Windows 11 (Mac — в планах).
- Требования к интернету: стабильное соединение на скорости 30 Мбит/с.
- Поддерживаемые игры: более 150 игр, включая те, что доступны в магазине Steam и на платформе Lesta Games.
- Модель оплаты: часовая оплата с динамической стоимостью старта игровой сессии.
Сервис находится в стадии бета-тестирования, где разработчики проводят испытания нагрузки и оценивают интерес пользователей. Наиболее стабильная работа сервиса наблюдается в Центральной России, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.
"Плюс Гейминг" стремится предоставить доступную и удобную альтернативу для геймеров с различными конфигурациями компьютеров, с целью улучшения игрового опыта и расширения аудитории.
Интересы для пользователей:
- Возможность игры на ноутбуках без высоких системных требований.
- Гибкая система оплаты с учетом подписки "Плюс" и динамической стоимости старта игровой сессии.
- Расширенный список поддерживаемых игр и планируемая доступность на Mac.
Облачный игровой сервис "Плюс Гейминг" от "Яндекса" представляет инновационное решение для геймеров, обещая высокое качество геймплея и доступность игр на различных устройствах и платформах, сообщает Wylsa.Com.
Kia анонсировала первый рамный пикап Tasman, который будет доступен на рынках в 2025 году
Австралия станет ключевым рынком для этой модели, хотя она также появится и за ее пределами.
HUAWEI представила новый ноутбук MateBook X Pro (2024),
Главные особенности устройства включают тонкий корпус из авиационного магниевого сплава, весом всего 980 граммов и процессор Intel Core Ultra 9.
Современные ученые-археологи выявили одну из причин исчезновения древнего пазырыкского народа Алтая
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН и Институт географии РАН выявили новую модель, как именно можно изучать присутствие сейсмической активности в местах проведения археологических раскопок.
Аналитики составили рейтинг средней стоимости зарядки для электромобилей в России
Аналитики геосервиса 2ГИС отмечают, что Санкт-Петербург занимает лидирующую позицию по стоимости зарядки, с ценой в 18,89 рублей за 1 кВтч и 340 рублей за 100 км на электрокаре Nissan Leaf.