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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:39

"Яндекс" проводит тестирования нового облачного игрового сервиса

"Яндекс" разработал и находится в процессе бета-тестирования облачного игрового сервиса "Плюс Гейминг", который обещает превращение любого ноутбука в игровой ПК с помощью облачных вычислений. Сервис предоставляет возможность запуска игр на удаленных производительных серверах, с трансляцией геймплея без задержек и в высоком качестве.

Основные характеристики:

  • Поддерживаемые платформы: Windows 10, Windows 11 (Mac — в планах).
  • Требования к интернету: стабильное соединение на скорости 30 Мбит/с.
  • Поддерживаемые игры: более 150 игр, включая те, что доступны в магазине Steam и на платформе Lesta Games.
  • Модель оплаты: часовая оплата с динамической стоимостью старта игровой сессии.

Сервис находится в стадии бета-тестирования, где разработчики проводят испытания нагрузки и оценивают интерес пользователей. Наиболее стабильная работа сервиса наблюдается в Центральной России, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

"Плюс Гейминг" стремится предоставить доступную и удобную альтернативу для геймеров с различными конфигурациями компьютеров, с целью улучшения игрового опыта и расширения аудитории.

Интересы для пользователей:

  • Возможность игры на ноутбуках без высоких системных требований.
  • Гибкая система оплаты с учетом подписки "Плюс" и динамической стоимости старта игровой сессии.
  • Расширенный список поддерживаемых игр и планируемая доступность на Mac.

Облачный игровой сервис "Плюс Гейминг" от "Яндекса" представляет инновационное решение для геймеров, обещая высокое качество геймплея и доступность игр на различных устройствах и платформах, сообщает Wylsa.Com.

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