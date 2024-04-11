"Яндекс" разработал и находится в процессе бета-тестирования облачного игрового сервиса "Плюс Гейминг", который обещает превращение любого ноутбука в игровой ПК с помощью облачных вычислений. Сервис предоставляет возможность запуска игр на удаленных производительных серверах, с трансляцией геймплея без задержек и в высоком качестве.

Основные характеристики:

Поддерживаемые платформы: Windows 10, Windows 11 (Mac — в планах).

Требования к интернету: стабильное соединение на скорости 30 Мбит/с.

Поддерживаемые игры: более 150 игр, включая те, что доступны в магазине Steam и на платформе Lesta Games.

Модель оплаты: часовая оплата с динамической стоимостью старта игровой сессии.

Сервис находится в стадии бета-тестирования, где разработчики проводят испытания нагрузки и оценивают интерес пользователей. Наиболее стабильная работа сервиса наблюдается в Центральной России, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

"Плюс Гейминг" стремится предоставить доступную и удобную альтернативу для геймеров с различными конфигурациями компьютеров, с целью улучшения игрового опыта и расширения аудитории.

Интересы для пользователей:

Возможность игры на ноутбуках без высоких системных требований.

Гибкая система оплаты с учетом подписки "Плюс" и динамической стоимости старта игровой сессии.

Расширенный список поддерживаемых игр и планируемая доступность на Mac.

Облачный игровой сервис "Плюс Гейминг" от "Яндекса" представляет инновационное решение для геймеров, обещая высокое качество геймплея и доступность игр на различных устройствах и платформах, сообщает Wylsa.Com.