Обновленный вариант обладает улучшенными рациональными способностями, делая его способным более точно объяснять сложные концепции и меньше выдумывать информацию. Руководитель группы продуктового направления "Алисы" Илья Никаноров подчеркнул, что новая "Алиса" уже доступна на различных устройствах и платформах, включая колонки, телевизоры и поисковик.
Кроме того, была представлена платная опция "Про" в рамках Яндекс Плюса, предоставляющая доступ к самой мощной нейросети "Яндекса" — YandexGPT 3 Pro. Эта опция ориентирована на решение творческих задач и помощь виртуальной няни. Директор по продукту Денис Озорнин сообщил, что опцию можно бесплатно активировать на тестовый период, а затем ее стоимость составит 100 рублей в месяц.
Это обновление является частью введения нового поколения нейросетей YandexGPT 3, которое было представлено "Яндексом" в конце марта. Первая языковая модель была доступна для бизнес-пользователей. "Яндекс" продемонстрировал свой интерес к интеграции нейросетей в свои продукты, начиная с добавления их в "Алису" в мае прошлого года, а затем представил новую модель нейросети YandexGPT 2 в сентябре, которая была более мощной и точной в решении задач и ответах на запросы пользователей, сообщает РИА Новости.
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