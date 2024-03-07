"Яндекс" продадут России по сниженной в два раза цене

Сделка сократилась на 17,7 млрд рублей, и теперь российские инвесторы могут приобрести 96,3% акций МКАО "Яндекс". Оставшиеся 3,7% принадлежат российскому "Яндексу". Не участвуя в заседании комиссии, представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявил об этом.
Сделка на сумму 475 млрд рублей была заключена 5 февраля с консорциумом частных инвесторов, учитывая дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости по требованию правительственной комиссии. Основным владельцем МКАО "Яндекс" станет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый", возглавляемый менеджерами "Яндекса", в состав которого также входят еще четыре пайщика, сообщает News.Ru.
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