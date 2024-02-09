"Яндекс Маркет" расширяет свой ассортимент с запуском собственного бренда компьютерной техники Lunnen

В настоящее время доступны две модели ноутбуков линейки Ground, а в будущем планируется расширение ассортимента настольными компьютерами, планшетами, мониторами, проекторами, принтерами и другими устройствами.

Команда "Яндекса" отвечает за дизайн, технические характеристики и программное обеспечение устройств Lunnen, которые в настоящее время работают на Windows 11. Товары под брендом Lunnen ориентированы на массового потребителя.

Этот шаг продолжает стратегию "Яндекс Маркета" по выпуску собственных брендов в различных категориях товаров, сообщает ТАСС.