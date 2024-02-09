"Яндекс Маркет" расширяет свой ассортимент с запуском собственного бренда компьютерной техники Lunnen

В настоящее время доступны две модели ноутбуков линейки Ground, а в будущем планируется расширение ассортимента настольными компьютерами, планшетами, мониторами, проекторами, принтерами и другими устройствами.
Команда "Яндекса" отвечает за дизайн, технические характеристики и программное обеспечение устройств Lunnen, которые в настоящее время работают на Windows 11. Товары под брендом Lunnen ориентированы на массового потребителя.
Этот шаг продолжает стратегию "Яндекс Маркета" по выпуску собственных брендов в различных категориях товаров, сообщает ТАСС.
В бета-версии iOS 17.4 прекратила работать поддержка веб-приложений
Веб-приложения, такие как банковские клиенты и сервисы доставки еды, широко используются пользователями. Ранее Apple позволяла добавлять веб-сайты на главный экран iPhone и использовать их как веб-приложения, включая отправку push-уведомлений.
Пусть платят украинцы: Киев планирует увеличить налоги, если США перестанет оказывать помощь
Украина разрабатывает план, как залатать дыры в своем бюджете.
В январе 2024 года количество сделок на вторичном рынке автомобилей в России сократилось на 8%
Снижение объясняется рядом факторов, включая предпочтение сохранять средства на банковских вкладах из-за высоких ставок, отсрочку крупных покупок до весны и наличие избытка новых автомобилей на складах, которые продаются со значительными скидками.
Врач Серебрякова рассказала о правильном употреблении фруктов для похудения
Врач-терапевт АО "Медицина", Оксана Серебрякова, подчеркнула важность употребления фруктов в первой половине дня, так как они содержат сахар. Рацион желающих сбросить лишний вес должен включать нежирные продукты, цельные злаки, белок и здоровые жиры.