"Шедеврум" от "Яндекса" достиг топа-3 мировых приложений, основанных на генеративном ИИ

"Шедеврум" от "Яндекса" достиг топа-3 мировых приложений, основанных на генеративном искусственном интеллекте (ИИ), согласно ежегодному исследованию рынка мобильных приложений State of Mobile 2024 от data. ai.

Приложение использует нейросети для создания изображений и текстов.

Оценка Mobile Performance Score (MPS) для "Шедеврума" составила 95, что поместило его на третье место. Первое место занял ChatGPT с MPS в 99, а второе — приложение Character AI.

Рейтинг основан на трех ключевых показателях: приобретение, вовлечение и оценки пользователей. Аналитики также отметили, что общий рынок мобильных приложений в 2023 году составил 533 млрд рублей, а среднее время, проведенное пользователями в сети, составило пять часов в день. Исследование включило рейтинги приложений по 20 категориям, таким как финансы, развлечения, еда и напитки, здоровье и фитнес, фото и видео, шоппинг, социальные медиа, спорт, путешествия и мобильные игры, сообщает ТАСС.