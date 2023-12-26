Сделка по разделению бизнеса "Яндекса" от его голландской материнской компании, Yandex N.V., перенесена на 2024 год

Источники утверждают, что в настоящее время планируется завершить сделку в первом квартале следующего года, возможно, в начале 2024 года. Голландская холдинговая компания Yandex N. V. работает над реструктуризацией для обеспечения доступа своих предприятий на западные рынки, несмотря на санкции против Москвы.

Изначально сделка планировалась на декабрь, но теперь она подлежит одобрению акционеров и правительства России. Yandex N. V. намерен окупить средства акционеров за счет продажи российских бизнесов, таких как поисковая система и сервисы по вызову такси, чтобы затем развивать другие направления на международном уровне. "Яндекс" отказывается комментировать процесс реструктуризации.

В ноябре было объявлено, что голландская Yandex N. V. рассматривает возможность продажи всех российских активов до конца 2023 года. Год назад "Яндекс" также объявлял о намерении разделить активы на российские и международные, с планами представить процесс в конце 2023 года, сообщает News.Ru.