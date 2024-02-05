Более чем на 9% снизились акции компании "Яндекс" во время торгов на Мосбирже 5 февраля. Это случилось после новости о том, что Yandex N. V. перестанет быть владельцем известного поискового сервиса и других смежных направлений.
Yandex N. V. продала свой бизнес за 475 млрд руб. частным инвесторам. Таким образом компания из Нидерландов больше не будет головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса".
26 декабря международная компания "Яндекс" зарегистрировалась в реестре участников на территории специального административного района (САР) в Калининградской области.
Венгрия больше не будет накладывать вето на финансирование Украины, но сохранит свою позицию
Венгрия отказалась от права вето на спонсирование Украины
Триестский залив в Адриатике покрылся льдом
В то время как другая часть страны наслаждается не по-зимнему теплой погодой, на севере, в Триестском заливе, сегодня ученые обнаружили слой льда.
Ученые сообщают: бактерии могут выживать и мутировать на Марсе
Исследование, проведенное учеными из Radboud Universiteit Nijmegen (Нидерланды) и Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Германия), подтвердило, что обычные бактерии способны выживать и размножаться в условиях, схожих с марсианскими. Эксперименты показали, что четыре вида бактерий не только выживали в марсианских условиях, но и демонстрировали рост в искусственных марсианских песках.
Отменены мартовские концерты Орбакайте в Красноярске и Иркутске
Кристину Орбакайте не хотят видеть в Сибири. В Иркутске и Красноярске уже отменили концерты. Ранее дочь Аллы Пугачевой не смогла выступить и в Бурятии.