Более чем на 9% снизились акции компании "Яндекс" во время торгов на Мосбирже 5 февраля. Это случилось после новости о том, что Yandex N. V. перестанет быть владельцем известного поискового сервиса и других смежных направлений.

Yandex N. V. продала свой бизнес за 475 млрд руб. частным инвесторам. Таким образом компания из Нидерландов больше не будет головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса".

26 декабря международная компания "Яндекс" зарегистрировалась в реестре участников на территории специального административного района (САР) в Калининградской области.