Данные Росстата показывают, что цены на подорожавшие ранее продукты начинают стабилизироваться. Такие итоги показал анализ данных за прошедший январь 2024 года.
Цифры за годовое выражение соперничают с нынешней информацией. Так, например, в 2023 году яйца выросли в цене на 59 процентов, куриное мясо - на 25 процентов. Однако в январе 2024 года стоимость пошла на спад: снижение составило 1,8 процента и 2,5 процента соответственно.
Дешевле, пусть и ненамного, стала российская икра лососевых рыб - от прошлой средней стоимости отняли 0,5 процента. Сейчас экономический блок по поручению президента России Владимира Путина уделяет особое внимание тому, чтобы сдерживать инфляцию.
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