Один из онлайн-магазинов Новосибирска выставил на продажу яйца по цене всего 59 рублей за десяток. Речь идет о довольно крупной продукции, принадлежащей категории С1.

Поскольку на прилавках обычных магазинов цена на яйца сохраняется на прежнем уровне (средняя цена за десяток яиц сейчас в регионе - 99,79 рубля), то жители города сразу обратили внимание на выгодное предложение. Многие стали брать по нескольку упаковок про запас.

Немного подешевели и другие продукты, сообщает Новосибирскстат. Например, сыр за неделю упал в цене с 99,91 рубля до 93,55 рубля, пшеничная мука подешевела чуть более чем на четыре рубля, а помидоры - на семь рублей.