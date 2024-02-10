Один из онлайн-магазинов Новосибирска выставил на продажу яйца по цене всего 59 рублей за десяток. Речь идет о довольно крупной продукции, принадлежащей категории С1.
Поскольку на прилавках обычных магазинов цена на яйца сохраняется на прежнем уровне (средняя цена за десяток яиц сейчас в регионе - 99,79 рубля), то жители города сразу обратили внимание на выгодное предложение. Многие стали брать по нескольку упаковок про запас.
Немного подешевели и другие продукты, сообщает Новосибирскстат. Например, сыр за неделю упал в цене с 99,91 рубля до 93,55 рубля, пшеничная мука подешевела чуть более чем на четыре рубля, а помидоры - на семь рублей.
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