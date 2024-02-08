Росстат привел данные, судя по которым яйца на российских прилавках становятся более доступными. Только в период с 30 января по 5 февраля они стали дешевле на 0,7 процента.
Это не единственный продукт, который стал дешевле. Так, например, цена на куриное мясо снизилась на 0,5 процента, а гречка и пшено отметились снижением 0,4 и 0,3 процента соответственно. Из непродовольственных товаров стали доступнее смартфоны и пылесосы.
Дороже стали овощи и фрукты, но, как отмечают специалисты - это ежегодное явление в связи со сменой сезона.
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