Росстат привел данные, судя по которым яйца на российских прилавках становятся более доступными. Только в период с 30 января по 5 февраля они стали дешевле на 0,7 процента.

Это не единственный продукт, который стал дешевле. Так, например, цена на куриное мясо снизилась на 0,5 процента, а гречка и пшено отметились снижением 0,4 и 0,3 процента соответственно. Из непродовольственных товаров стали доступнее смартфоны и пылесосы.

Дороже стали овощи и фрукты, но, как отмечают специалисты - это ежегодное явление в связи со сменой сезона.