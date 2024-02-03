Первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев объяснил отсутствие в магазинах заграничных яиц малым количеством - по его словам, отечественных на рынке гораздо больше. Росстат в целом подтверждает это заявление - за декабрь, по статистике, Россия произвела 3,2 миллиарда яиц, а импорт составил лишь 80 миллионов штук.

- К концу прошлого года в РФ ничего с производством яиц не изменилось, - говорится в официальном заявлении. - Изменилась только стоимость у продавцов. Но это был очевидный картельный сговор, такой же, как был по дизельному топливу, что впоследствии было доказано ФАС.

По его словам, поголовье кур осталось на прежнем уровне, а изменения в цене - дело сговора птицефабрик.