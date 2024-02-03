Первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев объяснил отсутствие в магазинах заграничных яиц малым количеством - по его словам, отечественных на рынке гораздо больше. Росстат в целом подтверждает это заявление - за декабрь, по статистике, Россия произвела 3,2 миллиарда яиц, а импорт составил лишь 80 миллионов штук.
- К концу прошлого года в РФ ничего с производством яиц не изменилось, - говорится в официальном заявлении. - Изменилась только стоимость у продавцов. Но это был очевидный картельный сговор, такой же, как был по дизельному топливу, что впоследствии было доказано ФАС.
По его словам, поголовье кур осталось на прежнем уровне, а изменения в цене - дело сговора птицефабрик.
Стали известны самые популярные марки автомобилей в Китае
В последнее время китайский автомобильный рынок переживает бурный рост, превосходя по объемам продаж российский. В августе 2023 года китайцы купили около 2 миллионов новых автомобилей, в то время как Россия за весь 2023 год достигла 815 тысяч проданных машин.
Финские ученые изучили влияние различных музыкальных жанров на органы человеческого тела
Результаты работы, опубликованные в научном журнале Proceedings Of The National Academy of Sciences, подчеркивают, что каждый музыкальный стиль оказывает специфическое воздействие на определенные части организма.
Ученые предложили гипотезу "темного леса" в качестве объяснения отсутствия контактов с инопланетянами
Парадокс Ферми, который поднимал вопрос о том, почему человечество не обнаруживает признаков инопланетной жизни, подтолкнул к формулировке новой теории.
Ученые выявили, что употребление мясных полуфабрикатов повышает риск развития болезни Альцгеймера
Исследование включало 438 австралийцев, среди которых 108 страдали от данного заболевания. В течение более 17 лет ученые отслеживали их пищевые привычки и образ жизни.