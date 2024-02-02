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Покупатели не дождались импортных яиц на прилавках
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:20

Покупатели не дождались импортных яиц на прилавках

Эксперты сообщили причины отсутствия импортных яиц на полках российских магазинов. Торговым сетям просто невыгодно заключать контракты с иностранными поставщиками, поэтому, скорее всего, иностранные яйца идут на другие нужды промышленности.

- Например, в отношении Турции ранее стало известно, что эта страна блокирует счета российского бизнеса, - говорит глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов. - Следовательно, нельзя назвать ее надежным партнером и постоянным поставщиком яиц.

При этом поставки из-за границы никак не повлияли на стабилизацию цен на яйца в России. Главную роль сыграл внутренний рынок - торговые сети урегулировали все вопросы с производителями.

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