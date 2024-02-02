Эксперты сообщили причины отсутствия импортных яиц на полках российских магазинов. Торговым сетям просто невыгодно заключать контракты с иностранными поставщиками, поэтому, скорее всего, иностранные яйца идут на другие нужды промышленности.

- Например, в отношении Турции ранее стало известно, что эта страна блокирует счета российского бизнеса, - говорит глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов. - Следовательно, нельзя назвать ее надежным партнером и постоянным поставщиком яиц.

При этом поставки из-за границы никак не повлияли на стабилизацию цен на яйца в России. Главную роль сыграл внутренний рынок - торговые сети урегулировали все вопросы с производителями.