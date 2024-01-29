Во втором департаменте стран СНГ подвели итоги 2023 года. По результатам выяснилось, что за 11 месяцев импорт куриных яиц из Белоруссии составил 94,1%.
О том, что рост поставок яиц из дружественной страны убедительно растет, рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Напомним, что в конце 2023 года яйца подорожали больше всех продуктов. Это вызвало вопросы граждан к властям. Сейчас делают все возможное, чтобы поднять отечественное производство, а ФАС работает над тем, чтоб сети не создавали искусственный ажиотаж.
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