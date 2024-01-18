Пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что поставки куриных яиц из Турции понемногу налаживают ритм. Ранее проблема со сроками доставки возникла из-за шторма на Черном море.
- 16 и 18 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезены очередные партии пищевого яйца из Турции в количестве 38,72 т (633,6 тыс. шт.), - говорится в официальном сообщении.
Общее количество продукта составило 1,2 миллиона. Эти яйца обеспечила Турция - к стране РФ обратилась за помощью, чтобы заморозить резкое повышение цен. Россельхознадзор также добавил, что все необходимые анализы были проведены. Для этого специалисты взяли пробы продукции.
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