Пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что поставки куриных яиц из Турции понемногу налаживают ритм. Ранее проблема со сроками доставки возникла из-за шторма на Черном море.

- 16 и 18 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезены очередные партии пищевого яйца из Турции в количестве 38,72 т (633,6 тыс. шт.), - говорится в официальном сообщении.

Общее количество продукта составило 1,2 миллиона. Эти яйца обеспечила Турция - к стране РФ обратилась за помощью, чтобы заморозить резкое повышение цен. Россельхознадзор также добавил, что все необходимые анализы были проведены. Для этого специалисты взяли пробы продукции.