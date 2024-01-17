Профессор, доктор технических наук Александр Ишевский провел анализ импортных и отечественных яиц, рассказав о нюансах, которые могут взволновать потребителя. В первую очередь это разница в размере, цвете желтка или вкусе. Однако профессор поспешил успокоить: на питательной ценности все это никак не отражается.
- Куриные, страусиные и перепелиные яйца отличаются в основном размером и количеством макро- и микроэлементов - в силу своего размера. - сообщил Ишевский. - По содержанию белков, жиров они примерно одинаковые,
Разница во вкусе же может быть из-за особенностей корма, впрочем, как и у российских несушек. Если в обедах кур преобладала рыба, то, вполне вероятно, яйца могут иметь характерный привкус. Опасности это не несет.
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