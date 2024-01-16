Торговые сети в России начали опускать цены на яйца, как и обещали. В некоторых магазинах уже найдена стоимость в 75 рублей за десяток, правда, касается это только продукта категории С2. Примером послужил магазин «Азбука вкуса» - эта стоимость рассчитана на тех, кто делает заказ на сайте, а не покупает в магазине.

Сеть «Магнит» порадовала ценами 86 рублей и 90 рублей за категории С2 и С1 соответственно, при онлайн-заказе стоимость так же снижается.

Сейчас стабилизацией цен озаботились и производители, председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев надеется на то, что долгосрочные контракты помогут в этом вопросе.