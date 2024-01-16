В Россию собираются завезти новую партию турецких яиц, однако сроки поставки были вынуждены сдвинуть. Проблемой стали погодные условия - из-за них работа в порту Новороссийска ограничена.
Партия в количестве 900 тысяч штук должна была прибыть еще 15 января, теперь же Минсельхоз анонсирует поставку 20 января. Практически все зависит от «настроения» Черного моря, так как в Турции уже завершились все работы по таможенному оформлению продукции.
Проблема коснулась не только яиц. Так, например, в порту Новороссийска также остановлена погрузка нефти. Пока специалисты прогнозируют лишь ухудшение погоды.
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