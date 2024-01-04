Группа ОЗК проинформировала о новой поставке крупной партии яиц из Турции. На данный момент объем и сроки поставок не озвучены, однако известно, что принимать продукцию будут в Новороссийском порту.

- Партия яиц будет значительно крупнее той, что уже ввезена в РФ, - говорится в сообщении.

Первая партия турецких яиц прибыла в Россию третьего января. Количество ввезенной продукции составило 19,36 тонны (316800 штук). Как считают эксперты, такой подход поможет стабилизировать цены в магазинах.