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Еще одна партия яиц из Турции скоро окажется на российских прилавках
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:14

Еще одна партия яиц из Турции скоро окажется на российских прилавках

Группа ОЗК проинформировала о новой поставке крупной партии яиц из Турции. На данный момент объем и сроки поставок не озвучены, однако известно, что принимать продукцию будут в Новороссийском порту.

- Партия яиц будет значительно крупнее той, что уже ввезена в РФ, - говорится в сообщении.

Первая партия турецких яиц прибыла в Россию третьего января. Количество ввезенной продукции составило 19,36 тонны (316800 штук). Как считают эксперты, такой подход поможет стабилизировать цены в магазинах.

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