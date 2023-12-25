Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что цена на яйца уже начала стабилизироваться. В качестве примера он привел стоимость куриного мяса, которая активно снижается.

- Куриное мясо уже начало дешеветь, - подчеркнул чиновник в своем интервью. - А цены на яйца, по нашим оценкам, пойдут вниз после Нового года.

На данный момент специалисты занимаются системой мониторинга, которая позволит оценивать спрос на практически всю линейку продовольственных товаров. Благодаря такому способу министерство сможет оперативно реагировать и «работать на опережение», чтобы не допускать резкого повышения цен на какую-либо продукцию.