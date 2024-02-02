Зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов ТАСС, сообщил, что импортные яйца, поступающие на российский рынок, в основном направляются на переработку в другие пищевые продукты. Привоз импортных яиц не сильно влияет на цену этого продукта внутри страны.

Стабилизации цен удалось достигнуть благодаря долгосрочным договорам производителей с федеральными розничными сетями.

Цена на куриное яйцо в России сейчас составляет 130,3 рубля, и это меньше чем на прошлой неделе, когда десяток стоил 131,6 рубля. Отмечена тенденция на удешевление продукта.