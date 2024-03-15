В России разработали системы идентификации пользователя на основе клавиатурного почерка и походки

Разработчики отметили, что система определяет пользователя по двум параметрам — клавиатурному почерку и походке, функционируя в фоновом режиме.

Один из авторов, студент университета Вячеслав Евгелевский, подчеркнул, что анализ времени удержания объектов на экране позволяет идентифицировать пользователя, поскольку данный фактор является уникальным для каждого человека. Система также анализирует положение гаджета в пространстве для идентификации пользователя по походке. Авторы отметили использование сверхточных нейронных сетей для выделения характеристик походки, идентифицирующих пользователя.

Разработчики получили свидетельство о регистрации программ в области распознавания клавиатурного почерка и походки. Приложение будет доступно на операционных системах iOS и Android, а его релиз планируется на текущий год, сообщает Москва24.