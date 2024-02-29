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Педагог Гаврилина выделила пользу красивого почерка
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:43

Педагог Гаврилина выделила пользу красивого почерка

Обучение красивому почерку, согласно педагогу Алисе Гаврилиной, не только развивает память, но и активизирует различные отделы мозга. Письмо становится своеобразной гимнастикой для глаз и моторики, а также способствует формированию мышечного корсета.

Кроме того, умение писать аккуратно помогает улучшить концентрацию, дисциплину и способности к запоминанию материала. Красивый почерк также является проявлением вежливости, особенно по отношению к учителю, и помогает экономить время при проверке работ. Обучение письму в младшем возрасте способствует формированию устойчивых нейронных связей, сохраняющихся на протяжении многих лет, сообщает Газета.Ру.

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