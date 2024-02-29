Педагог Гаврилина выделила пользу красивого почерка

Обучение красивому почерку, согласно педагогу Алисе Гаврилиной, не только развивает память, но и активизирует различные отделы мозга. Письмо становится своеобразной гимнастикой для глаз и моторики, а также способствует формированию мышечного корсета.
Кроме того, умение писать аккуратно помогает улучшить концентрацию, дисциплину и способности к запоминанию материала. Красивый почерк также является проявлением вежливости, особенно по отношению к учителю, и помогает экономить время при проверке работ. Обучение письму в младшем возрасте способствует формированию устойчивых нейронных связей, сохраняющихся на протяжении многих лет, сообщает Газета.Ру.
Renault представила на Женевском автосалоне электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech
Модель стала особенно интересной из-за использования новой платформы AmpR Small, обещающей эффективную электромобильную архитектуру.
Палеонтологи из Германии обнаружили окаменевшего кальмара-вампира возрастом 183 миллиона лет в Люксембурге
Опубликовав статью в Swiss Journal of Palaeontology, ученые описали местонахождение и состояние ископаемого, а также провели сравнение с современными видами кальмаров-вампиров.
Стало известно, какой автомобиль возможно станет возрожденной "Волгой"
На Горьковском автозаводе возможно возрождение легендарной марки "Волга" с помощью седана Changan Raeton Plus, обнаруженного рядом с бывшим цехом сборки автомобилей Volkswagen.
Яндекс Путешествия представили новую цифровую платформу "Экстранет", аналогичную Booking.com
Платформа предоставляет всем представителям гостиничного бизнеса возможность использовать широкий спектр услуг компании, что обеспечивает пользователям более точную информацию о доступных услугах и номерах.