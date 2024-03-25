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Ученые выдвинули новую теорию старения
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:15

Ученые выдвинули новую теорию старения

Исследователи предлагают новую теорию старения, которая связывает процесс старения не с конкретными генами, а с физической длиной гена. Исследование, опубликованное в Trends in Genetics, обнаружило, что снижение экспрессии длинных генов играет ключевую роль в старении.

Это явление наблюдается у разных видов и даже у людей с нейродегенеративными заболеваниями. Эксперименты на мышах показали, что антивозрастные факторы, такие как ограничение в питании, могут смягчить это снижение.

Исследователи предполагают, что длинные гены более подвержены накоплению повреждений ДНК, аналогично тому, как длительные поездки по дороге увеличивают вероятность столкновения с препятствиями. Эти повреждения нарушают функционирование генов и приводят к изменениям на клеточном и органным уровнях, связанным со старением.

Новая теория предполагает, что восприимчивость к старению связана с длиной гена, а не с его функцией. Это открывает новые пути для исследований и разработки терапевтических стратегий, направленных на экспрессию длинных генов для борьбы с процессом старения, сообщает Ferra.Ru.

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