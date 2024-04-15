Исследователи НИТУ МИСИС и Института клинической и экспериментальной лимфологии совместно разработали новые антибактериальные патчи на основе улучшенного нановолокна из поликапролактона. Эти патчи, содержащие ионы серебра и антибиотики, предназначены для лечения хронических ран и предотвращения осложнений в послеоперационном периоде.

Методика объединяет две технологии и стала возможной благодаря оптимизации производства. Улучшенные нановолокна обладают высокой биологической активностью и антибактериальным эффектом, сохраняя при этом структуру и биосовместимость материала. Оптимальное время имплантации ионов серебра составляет 2,5 минуты, что существенно усиливает антибактериальную активность, сообщает Газета.Ру.