Исследователи НИТУ МИСИС и Института клинической и экспериментальной лимфологии совместно разработали новые антибактериальные патчи на основе улучшенного нановолокна из поликапролактона. Эти патчи, содержащие ионы серебра и антибиотики, предназначены для лечения хронических ран и предотвращения осложнений в послеоперационном периоде.
Методика объединяет две технологии и стала возможной благодаря оптимизации производства. Улучшенные нановолокна обладают высокой биологической активностью и антибактериальным эффектом, сохраняя при этом структуру и биосовместимость материала. Оптимальное время имплантации ионов серебра составляет 2,5 минуты, что существенно усиливает антибактериальную активность, сообщает Газета.Ру.
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