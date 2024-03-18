Исследование мозга круглых червей показало наличие "индивидуальности" в нейронной активности в самом простом мозге

Команда ученых из Токийского университета обнаружила общие черты и уникальные различия в деятельности мозга червей с использованием компьютерного моделирования на основе их мозговой активности. Исследование было опубликовано в журнале PLOS Computational Biology.
С помощью методов картирования нейронов головы червей и последующего анализа данных, ученые выявили большие индивидуальные различия в нейронной активности, что противоречило ожиданиям. Полученные данные использовались для создания компьютерной модели, которая показала, что мозг червей реагирует на внешние раздражители, такие как изменение концентрации соли в среде.
Это исследование не только расширяет наше понимание нейронаучных механизмов, но и предлагает методологию для дальнейшего изучения активности мозга и у других примитивных организмов, включая паразитов, сообщает РБК.
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