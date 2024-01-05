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В Северной Гренландии найдены
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:46

В Северной Гренландии найдены "гигантские" черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Окаменелости новой группы, названной Timorebestia, были найдены в Сириус-Пассете. Эти крупные черви, одни из крупнейших плавающих животных раннего кембрия, могли быть первыми плотоядными, колонизировавшими воды более 518 миллионов лет назад. Timorebestia были важной частью сложной океанской экосистемы с несколькими уровнями хищников.

Эти черви-хищники, именуемые "ужасными зверями", превосходили по размеру современных хищников, таких как акулы и тюлени кембрийского периода. Они питались другими окаменелыми членистоногими, такими как Isoxys. Открытие подтверждает наличие динозавровой династии хищников, предшествующей членистоногим, и раскрывает эволюционные связи между древними и современными хищниками.

Научные исследования также выявили другое ископаемое, Amiskwia, которое может быть связано со стреловидными червями. Открытие этих уникальных хищников и сохраненных анатомических деталей вносит значительный вклад в понимание ранних экосистем и эволюции животных на Земле, сообщает Planet Today.

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