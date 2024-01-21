"Советские" улицы русскоязычного Висагинаса требует переименовать госучреждение в Литве

Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы высказал предложение о переименовании нескольких улиц в преимущественно русскоязычном городе Висагинасе, считая их свидетельством советского прошлого. Директор центра, Арунас Бубнис, поделился этой идеей в ходе выступления на национальном радио LRT.
Основное внимание предложено уделить улице Партизану (Партизанской). Бубнис указал, что в Каунасе есть улица с аналогичным названием, но она не вызывает нареканий. В случае Висагинаса, по мнению директора, название улицы связано с советскими партизанами, которые, якобы боролись против фашизма, но их политической целью было включение Литвы в состав СССР, сообщает ТАСС.
Бубнис также предложил переименовать улицы Ветерану (Ветеранов) и Тарибу, которое может быть интерпретировано как "Советская" или "Улица Советов". Мэр Висагинаса, Эрландас Галагуз, сообщил, что муниципалитет обратился в суд с запросом о разъяснении, может ли одно и то же название, например, Партизану, рассматриваться с противоположных точек зрения. Градоначальник подчеркнул необходимость единообразного подхода к интерпретации подобных названий улиц в масштабах страны.
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