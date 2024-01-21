В Британии разочаровались после высказываний Нетаньяху по палестинскому вопросу

Великобритания выражает несогласие с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно нежелательности учреждения независимого государства для Палестины. Об этом сообщил Грант Шэппс министр обороны Соединенного Королевства/
"Мы были огорчены высказываниями Биньямина Нетаньяху, отрицающего возможность урегулирования ближневосточного конфликта на принципах создания двух независимых государств. Он придерживается подобной позиции на протяжении всей своей политической карьеры, насколько я помню. Наш взгляд на данную проблему различен. Однако мы признаем право Израиля на самооборону и его обязанность соблюдать международное право", — подчеркнул глава британского Минобороны.
Напомним, что 18 января Нетаньяху заявил о намерении продолжить военную операцию в секторе Газа до достижения "решительной победы" над радикальным движением ХАМАС. Премьер-министр также высказал отказ от идеи создания независимого палестинского государства и сообщил о передаче своей позиции американским властям, сообщает ТАСС.
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