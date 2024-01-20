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Главную библиотеку страны возглавил сын первого президента Грузии
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 20:37

Главную библиотеку страны возглавил сын первого президента Грузии

Константин Гамсахурдия сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии, был назначен на должность директора Национальной парламентской библиотеки республики, как сообщила пресс-служба грузинского парламента. Председатель парламента Грузии, Шалва Папуашвили, представил нового директора Константина Гамсахурдию руководителям библиотеки. В своем заявлении председатель парламента выразил благодарность представителям Национальной библиотеки за их многолетнюю деятельность и пожелал удачи новому директору в национальных начинаниях, сообщает ТАСС.

Гамсахурдия заменил на посту директора библиотеки Георгия Кекелидзе, который руководил учреждением в течение 11 лет. Константин Гамсахурдия родился в июне 1961 года и в 1983 году окончил факультет востоковедения Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили. В 2007 году он вступил в политику, присоединившись к оппозиционным силам, выступавшим против Михаила Саакашвили, который занимал пост президента Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года.

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