Швейцария выражает желание провести "мирную конференцию" по Украине в 2024 году, как можно скорее, подтвердила президент страны Виола Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende. Она подчеркнула, что цель заключается в том, чтобы организовать саммит в текущем году. Несмотря на маловероятное участие России, Амхерд отметила, что Швейцария в настоящее время ищет контакты с другими партнерами.

Президент пояснила, что пока неясно, проведется ли "мирная конференция" на уровне глав государств или министров. Тем не менее, она выразила сомнения в том, что на такой встрече можно достичь значительных результатов. Амхерд подчеркнула, что не следует рассчитывать на немедленное разрешение конфликта, но если конференцию можно использовать для начала мирного процесса, это будет значимым шагом вперед.

После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским 15 января, Амхерд сообщила, что Швейцария получила запрос организовать высокоуровневую мирную конференцию, на что Берн положительно отреагировал. Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис также подчеркнул необходимость включения России в дискуссии о мирном урегулировании во время пресс-конференции в Давосе 14 января.

Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие членства в НАТО и Евросоюзе, Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России. В 2022 году российское правительство включило Швейцарскую Конфедерацию в список иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении РФ, ее компаний и граждан.