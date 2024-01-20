В Турции ожидают возможного визита Путина 12 февраля

Власти Турции предвидят возможное посещение президентом Российской Федерации Владимиром Путиным республики 12 февраля, в то время как президент Ирана Эбрахим Раиси планирует посетить ее 24 января. Эту информацию раскрыла турецкая газета Turkiye, ссылаясь на свои источники. Подробности относительно визита Путина не были представлены.
Согласно заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова от 19 января, точные даты визитов Путина в Турцию и КНДР пока не определены и находятся в процессе согласования по дипломатическим каналам, сообщает ТАСС.
Планируемая поездка Раиси, ранее дважды отложенная, будет связана с проведением турецко-иранского Совета сотрудничества высшего уровня. На встрече планируется подписать около 10 соглашений и меморандумов. Также будут обсуждаться вопросы борьбы с терроризмом и обстановка на Ближнем Востоке.
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Таким образом, он прокомментировал публикацию газеты Türkiye, в которой говорилось, что глава государства может посетить республику 12 февраля.
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