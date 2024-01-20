МИД Белоруссии: движение неприсоединения считает неприемлемой политику санкций

Государства, входящие в состав Движения неприсоединения (ДН), выражают крайнюю негодование в связи с односторонними принудительными санкциями со стороны Запада. Это влияет на их решение пересмотреть систему торгово-экономических отношений, как отметил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в заключительном комментарии после участия делегации страны в саммите ДН в Уганде.

"Мы выражаем крайнюю озабоченность и неприятие односторонних принудительных мер и санкций, применяемых в геополитических целях странами Запада. Наши коллеги подчеркнули, что они извлекли уроки из незаконных санкций, принятых в отношении Беларуси и других стран коллективного Запада", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Санкционная политика Запада стала стимулом для стран ДН пересмотреть систему торгово-экономических отношений, систему расчетов и логистики для обеспечения нормального функционирования торговых связей между участниками Движения.

Алейник подчеркнул, что итоговые документы саммита ясно демонстрируют единство стран-участниц ДН в поддержке решения конфликтов исключительно мирными и дипломатическими средствами. Он также подчеркнул, что множество существующих конфликтов в мире побуждает страны обратить внимание на вопросы обеспечения своей безопасности, и в этом контексте были обсуждены соответствующие вопросы в двусторонних и многосторонних форматах с последующим соглашением развивать сотрудничество в этой области, сообщает ТАСС.

Министр также отметил, что страны, участвующие в ДН, проявляли интерес к позиции Белоруссии относительно украинского конфликта.